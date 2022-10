João Henriques, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a primeira vitória na Liga alcaçada frente ao Paços de Ferreira:



«Quebrámos um ciclo sem vitórias. Demos continuidade aos dois jogos consecutivos a pontuar. Este jogo foi a cereja no topo do bola. Foi o primeiro jogo do Marítimo sem sofrer, enfim, hoje conquistámos vários objetivos. Os três pontos eram o mais importante. Já merecíamos a vitória há várias jornadas.



Estamos satisfeito com a grande resposta que demos. Não foi novidade para mim. Sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer naturalmente pela forma como trabalhamos e acreditamos no processo. Fizemos uma primeira parte fantástica. A vitória foi inteiramente justa e acho que só peca por escasso. Dentro da ansiedade natural das duas equipas, fruto do contexto, tivemos as melhores ocasiões, fomos a equipa mais esclarecida e quem atacou e defendeu melhor. Estou muito satisfeito com a resposta que demos. Mas já estamos focados no próximo jogo com o Famalicão porque queremos dar continuidade a este ciclo.»



[Sobre a utilização do Chuchu Ramírez]:



«Temos um plantel com jovens de qualidade e que estão a conhecera Liga. Estamos a conhecer melhor os jogadores e a trabalhar o que queremos para a equipa. Todos vão ter oportunidades. O Joel, por exemplo, é um jogador fantástico. Hoje o Chuchu apresentou-se bem, temos o Liza no mesmo registo. Felizmente, todos estão a trabalhar muito bem para ter oportunidades. Vamos escolher quem tiver melhor. O plantel permite-me trocar e não se notar a diferença.»



[A vitória pode alavancar a equipa?]:



«Não tenho dúvidas. Faltava esta vitória. Nos jogos contra Casa Pia, Boavista e Arouca fizemos apenas dois pontos, mas merecíamos entre os 7 e 9. Era justísimo. Hoje ultrapassámos mais uma etapa. Era imperativo ganhar para a equipa sentir reconhecimento pelo trabalho e mesmo para os adeptos acreditarem. Na semana passada encheram os Barreiros, foi fantástico e mereciam a vitória naquele dia. Mas está aqui. Não conseguimos ganhar na jornada anterior, ganhámos hoje. A vitória é para eles, para os jogadores e para a administração. É um trabalho conjunto que está a ser feito num grande clube que passou por uma fase anormal no início do campeonato e que agora está a entrar numa fase mais normal. Pontuámos nos últimos três jogos. Às vezes, o futebol é madrasto no resultado final, mas estamos preparados para isso. Sabemos que não vamos ganhar os jogos todos, mas estamos preparados para ser competitivos.»