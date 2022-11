Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pela margem mínima (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Foi um jogo fechado, duas equipas mais fortes no processo defensivo, num jogo desbloqueado com aquele remate de fora da área. De resto houve um lance ou outro, para as duas equipas, mas é desbloqueado pelo tal golo, num lance em que até estávamos nós em transição, o Vitória recupera e em transição faz golo. Foi um jogo de empate, mas que foi desbloqueado pelo tal golo do Tiago».

[Maior preocupação defensiva?] «Temos de começar por algum lado. Temos de tentar sustentar alguma coisa para ganhar. Se sofrermos cinco golos, para ganhar temos de fazer seis. Temos que começar por algum lado. O objetivo não é defender a baliza, é recuperar a bola para estar mais perto da baliza adversária. Por falta de critério, más decisões, não temos conseguido mais, também por causa do contexto da tabela. A equipa tem vindo a dar sinais para dar o próximo passo. Não passámos a semana a trinar a defesa, o nossos processo defensivo passa por recuperar a bola alta para estar perto da baliza. Às vezes desbloqueia-se com um golo como o do Tiago. Podia ter acontecido em qualquer uma das balizas, que teve mais critério, mais eficácia, ganhou o jogo. Na minha opinião o resultado mais correto, num jogo encaixado, seria o empate. Estivemos muito perto do golo, não fizemos e nesse mesmo lance o adversário fez o golo e é o resumo do jogo».