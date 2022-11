O treinador do Marítimo, João Henriques, mostrou esta sexta-feira convicção na capacidade de a equipa pontuar em Guimarães, ante o Vitória, no duelo da 13.ª jornada da I Liga.

«Sabemos que estamos num momento ascendente da época, vamos tentar conquistar pontos em Guimarães», afirmou o técnico, em conferência de imprensa, convicto de que irá levar «pontos para a Madeira».

«O Vitória este ano já perdeu, empatou e ganhou em casa, o último mais vezes que os restantes. São todos resultados possíveis e também sempre pela diferença mínima. O que quer dizer que há um grande equilíbrio nesses jogos e no detalhe eles têm saído um bocadinho por cima, é um facto, por isso é que têm os pontos que têm no campeonato», afirmou o técnico, que já orientou os minhotos.

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com seis pontos, não perdeu nas últimas quatro jornadas, nas quais somou uma vitória e três empates.

«Queríamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos sobretudo com a prestação da equipa e a evolução que tem tido nestes jogos», continuou João Henriques, na sala de conferências do Estádio do Marítimo.

Matous Trmal, que tem sido opção de João Henriques para a baliza, é baixa de peso para o jogo de domingo, estando o checo, convocado pela primeira vez para a seleção, emprestado pelo Vitória de Guimarães aos insulares.

«Temos muita confiança em todos os jogadores do plantel. Cada vez que falo com o Miguel [Silva] lembro-me do jogo que vim fazer aqui no ano passado que teve uma exibição tremenda dele. O Moreirense veio à Madeira empatar 0-0 muito à custa do Miguel Silva. Sei que ele é isso e muito mais», adiantou Henriques, sem deixar certezas se será Miguel Silva ou Vítor Eudes a alinhar de início no jogo para o qual Paulinho já pode ser opção.

O V. Guimarães-Marítimo tem arbitragem francesa e início a partir das 15h30 de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.