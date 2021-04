Jorge Costa, treinador do Farense, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0 com o Marítimo:

Farense não passou as intenções...

«Jogar bem é difícil num campo com uma relva extremamente alta, mesmo depois de regar secou rápido, portanto, tivemos alguma dificuldade em circular a bola rápido.

Falo só do Farense. Tentamos jogar, tivemos um volume grande de jogo, tivemos oportunidades de golo, portanto, começo por dizer que hoje perdemos, principalmente, por culpa da nossa ineficácia, porque as oportunidades de golo que tivemos devíamos ter sido mais eficazes.»

Manutenção?

«Vai ser uma luta até ao fim. Vou tentar ganhar esta luta, acima de tudo com muito respeito por aquilo que é a minha profissão, com muito respeito por toda a gente que está envolvida no futebol, que é a jogar. No Farense não contem com antijogo porque isso não vai acontecer.»

Considera que houve antijogo hoje?

«Há 15 dias atrás houve uma reunião com todos os treinadores promovida pela Liga, onde uma das grandes preocupações, nomeadamente, do Sérgio Conceição, do Jorge Jesus e do Carlos Carvalhal, estamos a falar dos treinadores dos ‘grandes’, que tinham essa preocupação do tempo útil de jogo.

Somos o segundo pior país da Europa, em termos de tempo de jogo útil. Houve várias propostas, porque acho realmente que é uma das coisas que temos de melhorar.

Como treinador, de uma equipa que não é considerada das ‘grandes’, partilho completamente essa preocupação. Deve-se fazer algo para que se possa no mínimo compensar o pouco que se joga no campeonato português.»