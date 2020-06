Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, após a derrota ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Acreditando que há fundamento para falar em infelicidade, indica que não convertemos o que construímos. Não seria expectável - e não é habitual - que o adversário, no Dragão, tenha muitas oportunidades. Nós tivemos algumas e, por infelicidade, não convertemos. Mas independentemente do resultado, a equipa teve um comportamento extraordinário.»

[Golo de Corona:] «Sabíamos que o FC Porto fazia lançamentos longos e preparámos isso. No instante anterior, o René estava a ser assistido e, no ajustar de posições, pela ausência do René, houve um erro de posicionamento, permitiu ao Corona mais espaço. Mas tivemos um erro de posicionamento.»

«Não era fácil alterar o comportamento dos jogadores e todo o plano sem recorrer a substituições. Acho que não o devia fazer. A equipa foi equilibrando na segunda parte, alterámos completamente a forma de defender, subimos linhas, os laterais começaram a pressionar alto, criámos problemas ao FC Porto, controlando em vários momentos o desenvolvimento do jogo e conseguindo criar oportunidades. Estamos a falar de uma equipa que está a lutar lá em cima, nós estamos numa luta diferente, mas os jogadores tiveram um comportamento de um plano, que se não fosse a infelicidade, poderíamos ter levado pontos.»

«Vamos focar no que podemos fazer. Da forma que temos jogado e com esta entrega, dá confiança para o futuro. O futuro é já na segunda-feira, contra o Gil Vicente. Este jogo é um excelente jogo para estudar, para se aprender.

[Ausências de Bebeto e Rúben no próximo jogo:] «Sim, o Rúben não sei exatamente o que é, mas pelo movimento que fez, seria algum problema no Tendão de Aquiles. Não sei a gravidade, mas provavelmente esta época não jogará mais.»