José Gomes, treinador do Marítimo, referiu, nesta sexta-feira, a obrigatoriedade de conquistar pontos na deslocação ao terreno do Moreirense, no domingo.

«À medida que vamos chegando ao fim, que vamos olhando para os números que temos e que estão longe de ser os desejados, a importância vai aumentando. São cada vez mais importantes, na medida em que há menos pontos em disputa, portanto, acaba por ser obrigatório conquistar pontos para irmos para a zona que desejamos» começou por dizer, o técnico na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Quanto ao adversário da 24.ª jornada, o treinador português destacou a «coesão defensiva» do Moreirense. «É uma equipa que tem a sua maior força na coesão defensiva, que procura não dar espaço entrelinhas, que está muito bem preparada para o ataque rápido, no momento em que recuperam [a bola] são fortes na transição ofensiva», afirmou.

O técnico de 49 anos salientou ainda o momento de forma dos cónegos e deu destaque ao ponta de lança dos minhotos, Fábio Abreu, que já leva 11 golos e marca há cinco jogos consecutivos.

O Marítimo, 14.º classificado, visita o Moreirense, 11.º, no domingo, pelas 15h, com arbitragem de João Bento.