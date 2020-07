Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Já dá para respirar de alívio?] «Estamos muito confiantes no trabalho que temos desenvolvido e no futuro. Mas não estamos confortáveis, matematicamente as coisas não estão resolvidas e temos de manter a seriedade e sentido de responsabilidade.

Estas duas vitórias não são mais do que o reflexo do trabalho que temos feito, da seriedade que com que abordamos este minicampeonato. Já tivemos outros jogos em que merecíamos outros resultados. Estamos a colher o esforço, o trabalho e a dedicação que estamos a ter em todos os momentos. As coisas acabam por acontecer com naturalidade. Não foi um jogo bonito, foi o jogo possível.

[Importância dos lances de bola parada] Temos vindo a trabalhar as bolas paradas, fizemos algumas alterações que têm resultado. Hoje o vento também prejudicou o nosso jogo. Na primeira parte jogámos contra o vento e estivemos bem e na segunda também conseguimos tirar partido disso.

[Xadas] O Xadas não jogou de inicio, mas quando joga costuma bater livres. Tivemos a felicidade de ele ter cobrado muitíssimo bem.»