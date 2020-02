As declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após o empate a zeros frente ao Tondela, na 20ª Jornada da Liga:

«Acontece pela preocupação com a organização defensiva e a forma como jogadores se organizam. A organização defensiva levou a melhor sobre o ataque. Jogo bem disputado, com entrega em ambas as partes. Houve momentos, poucos, de bom futebol, mas foi um jogo mais disputado do que jogado»

[reação de Correa na substituição]

«A leitura que eu faço é que ele claramente ficou chateado por ter sido substituído. É bom que os jogadores sintam que não querem sair, mas também é bom que quando estejam em campo deem tudo para não serem substituídos. São coisas que vamos ter oportunidade de conversar»

[próximos jogos frente a adversários diretos serão decisivos?]

«Não há muitos jogos até ao fim, temos que preparar melhor e focar só no próximo jogo e dar toda a nossa energia e o nosso melhor. Vamos viver o dia a dia, melhorar a cada dia, e esperar ofensivamente no próximo jogo estejamos mais próximos do golo»

[concorda com a ideia de que foi um jogo mau?]

«Considero que foi um jogo mau, não foi um jogo aberto, que tivesse permitido jogar. O Tondela claramente a não nos deixar, o que nos obrigou a desviar do nosso jogo, a lateralizar muito, a jogar pouco por dentro. Tivemos momentos em que circulamos a bola, mas sem perigo. Não era esse o objetivo. A verdade é que a organização defensiva do Tondela foi eficaz em função daquilo que fizemos. Poderíamos ter feito mais em termos ofensivos. Havia mesmo muito pouco espaço e tempo. Cada um joga da maneira que quer, foi o que tentámos fazer e não conseguimos»

[que pontuação deve fazer para assegurar manutenção]

«Se formos ver a média das últimas cinco épocas, obtemos um número, mas é sempre perigoso entrar nesses dados estatísticos e fazermos perspetivas. Não sabemos o que vai acontecer. O futebol tem esta imprevisibilidade. Alguém diria que antes do Famalicão-V. Guimarães, iriamos ter o resultado que tivemos? Ninguém. Temos é de analisar o que fizemos hoje e sermos mais fortes no jogo seguinte. Andará um pouco por baixo dos 40 pontos. Mas temos de tentar trazer mais gente ao estádio com a nossa qualidade, não será com esta de certeza».