Na antevisão à partida do Marítimo em Guimarães, José Gomes aproveitou para dar as boas-vindas a Jorge Jesus, técnico que está de regresso ao Benfica, elogiando a «qualidade do seu trabalho».



«O currículo do Jorge Jesus fala por si. A sua capacidade de deixar uma marca pelos clubes onde passa é muito grande. A qualidade do seu trabalho é refletida na forma como as equipas que ele lidera se apresentam em campo. Treinadores de qualidade ajudam a subir a qualidade de jogo e o nível do futebol. Que seja muito bem-vindo a Portugal», disse, em conferência de imprensa.



Em relação ao embate na Cidade Berço, a contar para a penúltima jornada do campeonato, o técnico dos insulares não espera um oponente fragilizado, bem pelo contrário.

«Temos obrigação de manter a coesão e o foco que temos demonstrado nos jogos anteriores. Não podemos esperar um adversário fragilizado, pois o Vitória tem um plantel riquíssimo. Temos que estar preparados para um adversário forte», referiu.



O Marítimo defronta o Vitória depois de uma sequência de quatro jogos sem sofrer e já com a manutenção assegurada. José Gomes frisou que a sua equipa vai continuar «a fazer o melhor que for possível» no que resta da temporada.

«O respeito à instituição obriga-me a manter esta linha de seriedade e a fazer o melhor que for possível para o que falta desta época. Todos os jogadores têm vindo a trabalhar muitíssimo bem, mas vai jogar quem eu acho quem tem de jogar, pois tenho que ser fiel aquilo que eu acho que é melhor para o clube», concluiu.



O V. Guimarães-Marítimo está agendado para este domingo, às 21h15, no D. Afonso Henriques.