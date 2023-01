Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota por três bolas a zero frente ao Vizela:

[Dois golos sofridos cedo condicionou?] «Ajudou a condicionar. Perdemos muitas bolas a tentar jogar por dentro quando o adversário estava bem organizado, foram bem aproveitadas, estávamos a perder 2-0 aos cinco minutos. O jogo fica logo diferente. O Vizela construiu esses dois golos e o resultado podia ter sido muito pior. Antes do 3-0 há mais duas oportunidades, depois do 3-0 há mais três. Temos de perceber o que aconteceu para mostrarmos num espaço tão curto de tempo rostos tão diferentes. Esta foi a mesma equipa que empatou com o Rio Ave e ganhou ao Sporting. Estou certo que vamos dar a volta à situação, vamos produzir futebol e pontos para sair desta situação».

[Como se explica esta diferença dos jogos anteriores para este?] «Para além do que foi permitido ao adversário, o que está por trás dos dois golos foi a diferença de agressividade no jogo de hoje e nos outros dois jogos. Contra uma equipa como o Vizela, que tem esta fase muito bem trabalhada, qualquer metro ou segundo a mais é mais uma jogada que temos de ir atrás da bola noutra zona. Foi o que aconteceu. A falta de agressividade e de velocidade na disputa de bola e nos duelos».