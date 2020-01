Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 1-0 ante o Rio Ave, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Em primeiro lugar, começaria pelo resultado final. Por aquilo que foi jogado, acho que não é justo termos ganho, não quero tirar o mérito aos meus jogadores, foi uma vitória saborosa, três pontos muito importantes, mas por aquilo que as equipas produziram, pelo que foi o jogo, seria mais justa a distribuição de pontos.»

«Jogámos contra uma equipa bem organizada, difícil de bater, com excelentes jogadores e, do meu lado, fugimos demasiadas vezes do nosso processo, precipitámo-nos. Momentos de ansiedade e de bolas perdidas com erros não forçados. Jogo pouco conseguido ofensivamente, pouco consistente, eu diria de parte a parte. Temos uma oportunidade do Rodrigo Pinho, mas é um jogo sem oportunidades, com os lances que foram analisados pelo vídeo-árbitro. Portanto, parabéns aos meus jogadores pela forma como se entregaram à luta e aos duelos que o jogo proporcionou.»

«Pelo facto de estar fora o Filipe Augusto, nós tentámos colocar todas as possibilidades que existiam. O Monte como médio mais defensivo, essa era uma das possibilidades. Não nos sentimos surpreendidos pelo facto de jogar assim. O Taremi tem velocidade, está adaptado a jogar nos corredores, é um jogador perigoso como ponta de lança ou extremo.»

«Estou satisfeito com a forma como os jogadores se têm dado ao trabalho, de uma forma geral mostrando profissionalismo extraordinário. No curto tempo com eles, têm mostrado evolução fantástica e o que dá confiança ao processo e ao que vamos fazendo é ganhar. Para nós foi importante, para consolidar ideias, para toda a gente acreditar no que estamos a fazer diariamente. Votos para todos aqui e que continuem a apoiar o Rio Ave, um clube fantástico.»