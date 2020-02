O treinador do Marítimo, José Gomes, defendeu esta sexta-feira que o emblema insular tem a «responsabilidade» de regressar aos bons resultados já no jogo com o Tondela, agendado para este domingo.

A equipa madeirense vem de duas derrotas consecutivas, mas o técnico de 49 anos assume o objetivo de conquistar os três pontos ante os beirões.

«Temos essa responsabilidade, de conseguir trazer pontos, para nos aproximarmos dos objetivos que queremos e distanciarmos do que não queremos. O objetivo é conseguir ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.

LEIA MAIS: todas as notícias da Liga.

Pela frente o Marítimo terá o Tondela, uma equipa que tem sido mais forte fora do que em casa: «Como eles jogam muito em transição, nem sempre têm esse espaço em casa, e muitas vezes têm que assumir o jogo, utilizando um método de ataque diferente e têm mais dificuldade, mas têm bons jogadores e com muita velocidade.»

O mercado de inverno trouxe três reforços para José Gomes – Xadas, Joel e Moreno –, mas o timoneiro dos madeirenses recusa que os três jogadores sejam a salvação da equipa.

«Não podemos pensar que o Joel, o Moreno e o Xadas vão ser a solução de todos os problemas do Marítimo. Os problemas têm e estão a ser resolvidos por toda a equipa. É com a união de todos, e deixar que estes novos elementos possam ajudar naquilo que sabem fazer melhor, para atingirmos os objetivos que pretendemos», atirou.