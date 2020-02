José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Paços de Ferreira por 3-0:

[Jogo perfeito do Marítimo?]

«Nós, treinadores, estamos sempre um bocadinho insatisfeitos. Não sei se existe um jogo perfeito. Há uns em que nos aproximamos mais. Acho que podemos fazer mais, estar mais tempo a fazer as coisas certas, mas fomos competentes. Fomos resolvendo os problemas que podiam ser criados pelo Paços de Ferreira e, ofensivamente, fomos sempre criando muitos problemas à linha defensiva do Paços.

Houve momentos em que, na transição defensiva, demorámos muito a recuperar a bola outra vez, por um ou outro erro de posicionamento. Numa maneira geral, os jogadores foram competentes, abraçaram bem o plano de jogo e colheram algo que já mereciam em jogos anteriores: os pontos pelo trabalho que desempenharam em campo.»

[Marítimo foi mais consistente?]

«Fomos mais consistentes. Fomos competentes nos vários momentos do jogo durante mais tempo. Acho que devemos manter o foco aqui. Nós já fizemos em vários jogos coisas bem feitas, mas ainda não tínhamos conseguido colocar tudo no mesmo jogo e prolongar essa qualidade no tempo e é isso que vamos procurar fazer. Manter o que fizemos hoje, ainda durante mais tempo, e, se possível, com mais consistência. Vencemos 3-0, mas rematámos ainda pouco à baliza.»

[Festejos no 3-0…]

«Quando foi o golo, vi que os três pontos já não fugiam. Era muito importante conseguir estes três pontos hoje.»