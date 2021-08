O técnico do Marítimo, Júlio Velázquez, garantiu que a ambição da equipa frente ao FC Porto (domingo, 18:00) é conquistar os três pontos.

«Ser competitivos, igualar o jogo o melhor possível, depois podemos ganhar, empatar ou perder, mas a ideia não é pontuar, é sair a ganhar, depois acontecerá o que tiver de acontecer, mas a vontade e a ambição da equipa é fazer o possível para que os três pontos fiquem no Funchal», afirmou Velázquez, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

«Erros vamos cometer, como o FC Porto ou como qualquer outra equipa, esperamos é que sejam controláveis. Mais que pensar em não cometer erros, temos que pensar no que temos de fazer para que as coisas saiam bem», completou.

O treinador, de 39 anos, sublinhou que o foco está exclusivamente na sua equipa, que vem de uma vitória «importante» diante do Belenenses, por 2-1.

«Agora o objetivo é transferir tudo o que fizemos bem diante do Belenenses para o jogo com o FC Porto. São dois jogos totalmente diferentes, com jogadores diferentes, num contexto diferente, mas vamos tentar dar continuidade ao que fizemos bem e melhorar o que não fizemos tão bem», frisou.

O Marítimo, 11.º, com três pontos, recebe o FC Porto, quarto, com os mesmos seis pontos do primeiro, às 18:00 de domingo, em jogo da terceira jornada da Liga, com arbitragem de João Pinheiro.