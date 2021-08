O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, afirmou que a equipa insular atravessa um «momento ótimo». Em conferência de imprensa de antevisão do embate contra o Estoril (sexta-feira, 21:15), a contar para a quarta jornada da Liga, o técnico espanhol reforçou que conta com todos os jogadores do plantel.

«Estamos num momento ótimo. Vimos de resultados muito interessantes e todos têm hipótese de jogar e ser opção, tanto os que têm jogado mais, como os que não têm jogado tanto», afirmou Velázquez.

«Para mim, não há 11 ou 13 jogadores que tenham mais hipóteses. Conto com um plantel equilibrado, com uma vontade extraordinária de melhorar dia após dia. Comigo pode jogar qualquer um, em função do momento, do nosso modelo e das conotações da equipa adversária», reforçou.

No entanto, o treinador alerta para os perigos do adversário recém-promovido, que ainda não conheceu o sabor da derrota nesta edição da Liga.

«O Estoril está a fazer as coisas muito bem e o início tem sido muito positivo. Vamos com uma única ideia, sabendo que vai ser um jogo duro e difícil, queremos trazer os três pontos para o Funchal», disse o técnico de 39 anos.