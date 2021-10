Declarações do treinador do Marítimo, Julio Velázquez, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após o empate sem golos ante o Moreirense, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Acho que o resultado é justo. Há coisas positivas, deixámos a baliza a zeros, somámos um ponto, mas temos de fazer mais e podemos fazer mais e melhor. Nada a dizer ao nível do trabalho, da vontade e do compromisso. Mas custou-nos sermos mais agressivos com o adversário quando tínhamos a bola. Sobretudo no último terço.»

«Na segunda parte, foi um jogo bastante dividido e igualado. Custava-nos chegar à área adversária. Faltava-nos concretizar e lá chegar de uma maneira mais convincente. Tentámos tudo o que pudemos e parece-me que o resultado é justo, mas é preciso melhorar. Temos de ser capazes de ter mais produtividade ofensiva.»

«O jogo com o Sporting foi um jogo diferente. Mas no geral, temos uma percentagem interessante do que fazemos e materializamos, mas temos de fazer ainda mais. Esse é um aspeto onde temos de melhorar, sem dúvida.»

«Também não podemos esquecer-nos que não jogámos contra uma equipa qualquer. Basta ver que o avançado que saltou do banco foi o Rafael Martins. É uma equipa que tem os mesmos objetivos, que luta como nós, e foi um jogo equilibrado. O Moreirense tem jogadores de um nível interessante, sem dúvida.»

«Fizemos jogadas, mas faltou-nos jogo. Não foi porque não tentámos, mas também é preciso ter em conta as nossas baixas: Beltrame e Joel. Dentro das opções que temos, tentámos criar uma estrutura dinâmica, mas faltou-nos criar mais perigo no último terço.»