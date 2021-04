Declarações do treinador do Marítimo, Julio Velázquez, à BTV, após a derrota por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Sinceramente, saio daqui orgulhoso da equipa. Obviamente, o objetivo era somar pontos, se fossem os três melhor. Acho, com sinceridade, que fizemos um jogo muito bom, sério. Só há o erro da grande penalidade, mas em linhas gerais, a equipa esteve compacta, com bom equilíbrio defensivo e compromisso. Na primeira parte, faltou um pouco mais de calma com bola. Na segunda parte, mantivemos a seriedade, o compromisso, o trabalho, a organização a nível defensivo e melhorámos com bola. Tivemos ocasiões para, no mínimo, empatar o jogo.»

«Com este espírito, com este compromisso, com esta força, não tenho dúvidas de que a equipa vai alcançar os objetivos. Vai ser uma luta incrível, mas esta é a linha a seguir: compromisso, trabalho, não dar uma bola por perdida e, depois, com bola, a equipa tem qualidade. Esta tem de ser a filosofia. Parabéns ao Benfica pela vitória, mas parabéns aos jogadores pelo trabalho. Este Marítimo vai ficar na I Liga. Todos juntos, conseguiremos o objetivo.»

[Opção pelo 5x3x2:] «O objetivo era, com esta estrutura, ficar mais tempo em 3x5x2 do que em 5x3x2, mas depende também do adversário, da posse de bola, mas o sistema e subjetivo. O futebol, hoje em dia, é perceber bem os espaços para atacar, para defender. Aproveitámos bem estes 15 dias de trabalho para trabalhar diferentes estruturas e sistemas de jogadores. O ambiente no balneário é positivo e a predisposição a ouvir e a melhorar é incrível. Com esta disposição, este trabalho, esta maneira de aprender depois dos erros do último jogo, não tenho dúvidas de que vai ser uma luta até final, mas a equipa vai ficar na I Liga, seguramente.»