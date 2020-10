O treinador do Marítimo, Lito Vidigal, admitiu esta quinta-feira que há «diferenças» entre o clube insular e o FC Porto, mas que a «ambição de vencer» tem de ser a mesma, para procurar ter êxito no Estádio do Dragão, em jogo da terceira jornada da I Liga. Saber «sofrer», ter «paciência» e ser «inteligente» são alguns dos fatores que o técnico aponta para pontuar.

«O FC Porto é muito forte defensivamente e ofensivamente, por isso é que todos os anos luta pelo título. Já ganharam duas vezes a Liga dos Campeões, há diferenças entre o FC Porto e o Marítimo, mas não pode haver diferenças no que toca à ambição de vencer», alertou Lito, em conferência de imprensa de lançamento do jogo marcado para as 18h30 de sábado.

Esperando que o Marítimo seja uma equipa «intensa e mentalmente forte», Lito quer dar seguimento ao duelo da segunda ronda, que terminou com vitória ante o Tondela. «A atitude que nós tivemos no jogo anterior, disputado com menos um jogador durante uma hora, e conseguir a vitória, foi muito importante. Há que valorizar a atitude, o desempenho dos jogadores e a mentalidade competitiva na representação de um emblema como o do Marítimo, que é um clube grande, que se vai impondo na liga portuguesa», frisou.

Os verde-rubros nunca venceram no Dragão para o campeonato, ao contrário do seu atual treinador, que ao serviço do Arouca venceu o FC Porto por 2-1, na época 2015/2016. «O Marítimo nunca ter conseguido uma vitória no Dragão tem de servir de motivação», considerou. Fábio China, castigado, é baixa na equipa.