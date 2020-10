Na véspera do jogo frente ao Marítimo, Conceição disse confiar em Lito Vidigal para não envergonhar o futebol português. Após o duelo com os dragões, o técnico dos insulares respondeu ao colega de profissão.



«Desenvolvemos a nossa estratégica, os jogadores foram muito inteligentes, percebemos o adversário e fizemos aqui três golos. Tivemos situações na área do FC porto, jogámos contra o campeão nacional e que é treinada por um treinador fantástico. Sou amigo do Sérgio e dou-me bem com ele. Tenho cuidado quando falo dos colegas de profissão. Parece-me que o futebol português se torna mais apelativo quando não culpámos os ouros pelos nossos insucessos», respondeu.