Lito Vidigal, treinador do Marítimo, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate com o Nacional (0-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Tivemos uns primeiros minutos da primeira parte muito bons, em que só deu Marítimo. Nesse momento tivemos duas ou três oportunidades que por infelicidade não concretizámos, mas com qualidade de jogo, assumindo-o, sempre no meio-campo do adversário.

- Depois, uma segunda parte mais partida, nuns momentos nós por cima, noutros o Nacional, mas as oportunidades claras continuaram a ser nossas. Um remate do Tamuzo para uma boa defesa, um remate do Pinho para uma boa defesa... Tivemos mais duas ou três ocasiões. Faltou-nos felicidade e tranquilidade na finalização.

- Aos poucos vamos criando a nossa forma de jogar, com tempo, pontos, e a equipa vai estando mais estabilizada. Com tempo vamos encontrando o melhor onze. Ainda estamos a jogar com alguns jogadores que vamos experimentando numa posição ou outra, e têm dado boa resposta. Vamos crescendo, ganhando confiança, e tornando-nos mais competitivos.