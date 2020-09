*por Rui Pedro Paiva

Declarações de Lito Vidigal, treinador do Marítimo, após a derrota frente ao Santa Clara, nos Açores, por 2-0, na jornada inaugural da I Liga:

«Tínhamos entrado muito bem no jogo, mesmo a jogar fora mandamos sempre no jogo, tivemos maior parte do tempo a jogar no último terço, criámos várias situações. Foi um jogo ingrato, por aquilo que apresentámos, por aquilo que fizemos, pela atitude demonstrada. Faltou-nos concretizar algumas oportunidades. Foi isso que fez a diferença.»

«Não falo nunca de injustiças no futebol, futebol é isso mesmo. Disse que é ingrato porque nós tivemos muitas oportunidades, tivemos qualidade de jogo, impusemos muitas vezes o nosso jogo e jogámos maior parte do tempo no meio campo do Santa Clara.»

[Sobre a expulsão] «É perguntar ao Manuel Mota porque é que ele me expulsou. Não vale a pena perder tempo com isso. As coisas já aconteceram, é continuar caminho. Não falo dos árbitros, falo pouco de arbitragens e vou continuar a não falar dos árbitros.»