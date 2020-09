Lito Vidigal, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio do Marítimo, após o triunfo por 2-1 frente ao Tondela, em jogo da 2.ª jornada da Liga:



«Fizemos uma segunda parte muito rica taticamente. Ganhámos um jogo, ganhamos uma equipa, fomos uns verdadeiros leões. É isto que eu pretendo destes jogadores, é com esta atitude que eu quero que eles defendam as cores do Marítimo.»

«Um jogo difícil, onde começamos bem, com qualidade e criando oportunidades. Com a expulsão (Fábio China), ficou mais difícil, mas surgiu o segundo golo, já em inferioridade numérica. Defendemos o resultado com unhas e dentes, mas acima de tudo, com muita inteligência, diante de uma boa equipa que soube valorizar a nossa vitória.»

«Fomos extremamente competitivos, fomos solidários, mas acima de tudo soubemos sofrer para conseguir a primeira vitória, que acredito que será a primeira de muitas.»