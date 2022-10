FIGURA: Antony

O extremo brasileiro é um perigo na hora de atacar a profundidade e fá-lo com qualidade no drible, capacidade para aguentar a pressão e com visão de jogo. Assinou o golo do empate e foi por muito pouco que não ‘bisou’.

--

MOMENTO: 44m, erro crasso de Matheus

Os madeirenses estavam na frente do marcador, confiante e tinham o jogo controlado. A perda de bola do central brasileiro inverteu todo um momento que prometia ter um desfecho positivo para a equipa de João Henriques.

--

OUTROS DESTAQUES:

Matheus Costa

O erro incrível do central brasileiro, que deu o golo do Arouca, retirou muita confiança ao Marítimo. Os madeirenses estavam muito bem na partida e depois deste lance, passaram a tremer em demasia.

André Vidigal

Exibição muito positiva do extremo português, que saiu do jogo como o autor do golo Marítimo, e com a camisola ensopada em suor.

Arruabarrena

Ficou mal no golo do Marítimo e demorou a recuperar a confiança. Mas conseguiu recompor-se e encarou a partida com intervenções que trouxeram tranquilidade ao coletivo.

Alan Ruiz

O médio argentino foi dos elementos mais inconformados do Arouca e foi por isso que esteve sempre em jogo, provocando mais desequilíbrios e com assertividade na ligação do jogo.