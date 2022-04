O Benfica venceu fora o Marítimo por 1-0, na 32.ª jornada da Liga.

Darwin Núñez apontou o único golo, logo aos 70 segundos, num jogo em as águias estrearam Sandro Cruz (titular) e Tiago Gouveia, lançado na segunda parte.

O Marítimo fez mais de metade do jogo reduzido a dez, por expulsão de Cláudio Winck aos 42 minutos.

Com este resultado, o Benfica chega aos 71 pontos na Liga, menos cinco do que o Sporting (2.º), que só joga no domingo.