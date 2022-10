FIGURA: Leonardo Lelo

O lateral exibiu-se sempre à altura dos desafios que o duelo colocou, disputando lances com muita raça, recuperando a posse e entregando a bola em condições aos colegas. Foi intenso e mostrou muita visão de jogo, na assistência para o golo do empate, assinado por Clayton. Depois, revelou técnica e frieza no penálti que selou o 2-1 para o Casa Pia.

MOMENTO: poste cruel, 90+5m

No quinto minuto de dez dados para descontos, o Marítimo tinha o Casa Pia encostado às costas na sua grande área quando Joel ‘o cruel’ Tagueu cabeceou ao poste.

OUTROS DESTAQUES

Clayton

O avançado casapiano assinou o 1-1 num momento de desmarcação em que exibiu técnica e sentido de oportunidade.

Ricardo Batista

Cometeu um erro infantil no lance do golo do Marítimo, mas redimiu-se defendendo uma grande penalidade em cima do intervalo e com intervenções atentas ao longo do jogo, e que ajudaram a transmitir muita confiança à equipa.

Bruno Xadas

O médio criativo do Marítimo tem vindo a subir de forma, apesar de ainda lhe faltar mostrar mais e de acordo com o seu potencial. Abriu o marcador, com alguma sorte, mas o forte remate desde o meio da rua também ajudou a surpreender o guardião casapiano.