O Marítimo perdeu neste sábado com o Nacional, da II Liga, em jogo de preparação. Zé Manuel marcou o único golo do encontro, ao minuto 70, no Estádio da Madeira (1-0).

Nota para as participações de Diogo Mendes, Geny Catamo e Brayan Riascos pelo Marítimo e Danilovic pelo Nacional, totalmente recuperados das mazelas físicas que os afastaram recentemente dos relvados.

As duas equipas insulares voltam à competição a 2 de abril, às 15h30. O Marítimo recebe Boavista, para a 26.ª jornada da I Liga, enquanto o Nacional visita o Vilafranquense, para a mesma jornada da II Liga.