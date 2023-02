Galeno



Causou muitos problemas à defesa madeirense ao longo do logo, revelando-se o elemento dos dragões com mais capacidade para atacar a profundidade e criar desequilíbrios. No segundo tempo, soube aproveitar melhor os espaços e assinou no 2-0. Golo merecido pelo muito trabalho que realizou em prol da equipa, tanto na frente como no momento defensivo.



Momento: Moreno equilibra a balança, minuto 42

O Marítimo estava por cima do jogo, com mais um jogador que o FC Porto, e a partida estava quente. Era preciso calma, sobretudo para os amarelados, como era o caso de Pablo Moreno. O espanhol acabou por ver o vermelho, por acumulação, e deixou as duas equipas reduzidas a dez para a segunda parte.

Outros destaques:

Wendell: com a equipa reduzida a dez elementos, o lateral esquerdo do FC Porto foi obrigado a trabalho extra. Cumpriu com distinção mas destacou-se pelo golo que abriu o caminho para o triunfo dos dragões.

Pepê: nem sempre decidiu bem, mas manteve a calma e a crença e acabou por fazer toda a diferença ao assistir para o 2-0, anotado por Galeno.

Xadas: assinou dois dos grandes momentos ofensivos da primeira parte, tendo num deles obrigado Diogo Costa a efetuar uma defesa muito complicada.

Beltrame: voltou ao onze titular e trouxe muita objetividade e ligação ofensiva, mesmo com a equipa reduzida a dez elementos.