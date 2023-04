A FIGURA: Val ‘tudo’ Soares

Exibição portentosa do médio defensivo brasileiro que veio para Portugal no mercado de janeiro. Correu todo o campo, ganhou quase todos os duelos, ligou bem o jogo e com visão. E ainda marcou o 2-0, em cima do intervalo, num momento em que o Paços ameaçava com tudo em busca da igualdade.

O MOMENTO: Vitor Costa fuzila para ao 3-0, minuto 69

Vitor Costa isola-se, após um grande passe de Bruno Xadas e com todo o tempo do mundo, fuzila ao guardião pacense e as aspirações dos nortenhos em reentrar na discussão do resultado.

OUTROS DESTAQUES

Mosquera

O jovem central colombiano roubou - pelo menos neste jogo - o título de patrão da defesa ao experiente Zainadine. Ganhou tudo, quer nas alturas, quer junto à relva. Intransponível!

Vidigal

Era importante para o Marítimo marcar primeiro, e esse objetivo foi cumprido com um golaço do jovem luso-angolano, que depois, com mais espaço, deu muito trabalho à defesa pacense. Esteve muito assertivo na ligação do jogo e também a defender.

Igor Vekic

Sofreu três golos mas evitou outros tantos, com defesas atentas, e boas saídas de entre os postes.

Adrián Butzke

O espanhol entrou bem no jogo, disposto a remar contra a maré insular. Ganhou uma grande penalidade, que converteu com classe.