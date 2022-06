No primeiro treino da pré-temporada, que teve lugar esta quinta-feira, o treinador do Marítimo, Vasco Seabra, chamou nove jogadores das equipas B e sub-23, para preencher as vagas notadas no regresso aos trabalhos.

Por outro lado, o timoneiro insular já contou com uma cara nova, Rafael Brito, médio emprestado pelo Benfica, que é, até ao momento, a única contratação anunciada pelos verde rubros.

Entre os jovens chamados ao treino da equipa principal estão Francisco Gomes, filho do internacional Danny, e André Teles.

Apesar de praticamente todo o plantel ter transitado da última época, sete atletas ainda não se juntaram ao grupo.

Zainadine e Clésio Baúque ainda não se encontram na Madeira por estarem autorizados a gozar mais uns dias de férias devido aos compromissos pela seleção de Moçambique. Já Victor Costa, André Vidigal e Diogo Mendes estão entregues ao departamento médico, mas devem voltar aos treinos nos próximos dias. Matheus Costa, que terminou 2021/22 a contas com uma lesão no tornozelo esquerdo, está a realizar treino condicionado.

O defesa Tim Soderstrom e o médio Iván Rossi não integraram os trabalhos e nos próximos dias deverão ter o seu futuro definido.

Note-se que o Marítimo regista três saídas: Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, Rafik Guitane, regressado aos franceses do Reims e Henrique Rafael, que assinou pelos búlgaros do CSKA 1948.

O primeiro jogo da pré-temporada dos madeirenses será diante dos sub-23, pelas 10h00 de sábado, no Campo da Imaculada Conceição, em Santo António.