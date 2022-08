Os avançados Pablo Moreno e Jesús Ramírez, os mais recentes reforços do Marítimo, que chegaram na última semana, estão na lista de 20 convocados do treinador Vasco Seabra para a visita ao Estádio do Dragão, palco do jogo com o FC Porto, da primeira jornada da I Liga 2022/23 (sábado, 20h30).

Apesar do pouco tempo de trabalho com o plantel, Moreno e Ramírez foram chamados por Seabra, assim como o guarda-redes Matous Trmal, outro dos últimos reforços a aterrar no Funchal.

Do lote de reforços, o médio Lucho Vega, ex-Estoril, também está na lista de opções, ao contrário dos lesionados Rafael Brito e João Afonso. Vítor Costa também está de fora por lesão.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: Miguel Silva, Matous Trmal.

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, China e Leo Andrade.

Médios: Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Lucho Vega e André Teles.

Avançados: André Vidigal, Pablo Moreno, Jesús Ramírez, Clésio Baúque e Joel.