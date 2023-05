Figura do jogo: Felix «endiabrado» Correia

Mas que bela partida do extremo emprestado ao Marítimo pela Juventus. Veloz e endiabrado no drible, partiu os rins a vários vilacondenses, procurando o golo com uma vontade incrível. Marcou apenas um, mas merecia ter assinado, pelo menos, mais um.

Momento do jogo: minuto 76

André Vidigal aproveita um bom trabalho de Cláudio Winck, desde a esquerda, e restabelece a igualdade no marcador, fixando também o resultado final.

Outros destaques:

Bruno Xadas

O criativo dos insulares foi o motor de ligação da equipa, jogando e fazendo jogar com rapidez na execução e qualidade no passe.

Cláudio Winck

Voltou a entrar bem no jogo, com a sua garra habitual. E foi com ela que trabalhou bem o golo do empate (2-2), assinado por Vidigal.

Hernâni e Leonardo Ruiz

Os avançados do Rio Ave andaram muito distantes da baliza do Marítimo enquanto estiveram em campo. Mas cada um deles provou que não se lhes pode dar espaço, como ficou bem patente nos golos que marcaram contra a corrente do jogo.

Jhonatan

O guardião dos vila-condenses foi chamado a aplicar-se em muitas ocasiões e decidiu quase sempre bem. Sofreu dois golos, mas foi instrumental para evitar outros tantos.