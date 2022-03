Zainadine, jogador do Marítimo, recorreu às redes sociais para informar que está de regresso a Portugal, após dois dias retido na Mauritânia devido a problemas com o seu passaporte.

«Amigos, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me prestaram nestas horas difíceis. Estou bem e já de regresso a Portugal, ao meu clube», explicou o defesa moçambicano.

Recorde-se que o defesa dos madeirenses, bem como o colega de equipa Clésio Baúque, viajaram na segunda-feira, depois do empate com o Gil Vicente, para se juntarem à comitiva da seleção de Moçambique.

O sub-capitão do Marítimo não teve autorização para entrar no país onde iria disputar dois particulares com os ‘Mambas’, o primeiro na quarta-feira frente ao Níger e o segundo, a 26 de março, precisamente diante da Mauritânia.