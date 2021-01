Milton Mendes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«A nossa equipa demonstrou uma maturidade muito grande porque não iniciamos bem a partida, a equipa estava um pouco ansiosa porque íamos defrontar uma equipa com um modelo diferente e por isso estávamos apreensivos. Aconteceu o que esperávamos e perdemos por momentos o controlo do jogo no início. Depois posicionamos a equipa novamente e aí equilibramos o jogo. No segundo tempo ajustamos algumas coisas e a equipa voltou muito melhor e criou uma oportunidade muito boa, pelo Alipour. Não me lembro de eles terem ido à nossa baliza a não ser de bola parada.

Sabíamos que o Gil Vicente é uma equipa muito bem treinada, bem organizada, os jogadores com boa variação no miolo, por isso soubemos sofrer e demonstramos o que é que é ser um grupo bom e forte. Nós não olhamos às peças, mas sim à forma que o Gil Vicente joga. Independentemente de quem são os jogadores, sabíamos que eles jogavam naquele modelo.

[ausência de Rodrigo Pinho] Os nossos jogadores são nossos familiares e ter um colega infetado com Covid19 é muito mau para todos. Afetou porque começamos o jogo mais abaixo do normal, mas depois os jogadores esqueceram. É difícil sair de um jogo da Taça, com uma entrega fantástica, e passar para o campeonato. Então as coisas acabaram bem porque o grupo demonstrou que era preciso estarmos unidos».