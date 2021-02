Depois de quase cinco meses sem realizar conferências de imprensa, o técnico do Marítimo projetou o jogo contra o Portimonense, da 21.ª jornada da Liga. Milton Mendes frisou «que não há mal que sempre dure», acreditando que os insulares vão deixar o último lugar da Liga.



«Têm acontecido alguns momentos que têm sido menos bons, mas volto a repetir: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, então as coisas vão melhorar», afirmou o técnico brasileiro sobre a atual posição do clube madeirense.

Milton Mendes retirou a pressão da visita a Portimão, defendendo que «todos os jogos são importantes» e que, apesar das sete derrotas consecutivas - seis para o campeonato e uma para a Taça de Portugal –, os verde rubros «têm tido as melhores oportunidades», relembrando os jogos diante de «Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e, inclusive, o Santa Clara.»

«Antes do jogo do FC Porto pensávamos que um empate seria bom, após o jogo pensamos que perdemos mal, podíamos ter ganho», assumiu, referindo-se à derrota sofrida nos últimos minutos.



O treinador brasileiro aproveitou para defender Rúben Macedo, jogador que cometeu a grande penalidade sobre Francisco Conceição e que permitiu a Otávio dar a vitória aos dragões nos Barreiros (2-1).



«Ele é um jogador extraordinário e com bom caráter. Abominamos todos os comentários que coloquem em causa isso», declarou Milton Mendes, referindo-se às inúmeras críticas que o extremo maritimista que fez a formação no FC Porto, foi alvo após cometer o penálti.

O Marítimo visita Portimão no próximo domingo, às 15h00.