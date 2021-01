Declarações de Milton Mendes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota do Marítimo (1-0) frente ao V. Guimarães:

«A nossa equipa iniciou bem o jogo depois de uma semana complicada. Toda a gente tinha dúvidas no clube, mas entrámos em campo e fizemos um bom jogo, com disciplina tática. Sabíamos como a equipa deles joga, maioritariamente com cruzamentos do Quaresma. Estancámos isso e tivemos as melhores oportunidades, uma delas no final da primeira parte em que podíamos ter matado o jogo. A nossa equipa está de parabéns pelo que fez, mostrou que estamos fortes. Levámos logo o golo no início do segundo tempo, o que dificultou a nossa estratégia. Tivemos um penálti a nosso favor, que a meu ver é penálti, há alguma coisa que faz o nosso jogador se desequilibrar. A nossa equipa não baixou os braços e continuámos à procura do golo, mudámos a tática, e procuramos soltar a equipa num 4x3x3. Conseguimos criar dificuldades ao adversário, mantendo a nossa linha de orientação. Os meus jogadores estão de parabéns, o resultado não apareceu. Quando se falha no final do primeiro tempo e se sofre no início do segundo. Enfim».

[Momento mais complicado antes de receber o Sporting, o que tem faltado?] «Não tem faltado nada, talvez uma pontinha de sorte. Com o Paços tivemos as melhores oportunidades. No jogo com o Estoril tivemos as melhores oportunidades, jogámos muito bem, e não marcámos nas oportunidades que tivemos acabando por sofrer golo aos 98 minutos. Agora neste jogo, que vocês viram, acho que a nossa equipa tem jogado muito bem. Talvez concentração nos momentos chave do jogo seja a peça que falta. É importante dizer que nunca houve nenhum momento em que os jogadores deixaram de trabalhar, o que nos dá um alento muito grande».

[Rodrigo Pinho] «Veio de um período de inatividade, mas enquanto esteve assintomático fez uns trabalhos e logo que pôde esteve connosco e está connosco. Daqui para a frente não sei dizer».