Mitchell van der Gaag pode voltar ao Marítimo, 16 anos depois, para assumir o comando técnico da equipa, apurou o Maisfutebol.

Enquanto futebolista, o neerlandês representou os madeirenses entre 2002 e 2006, período durante o qual disputou 174 jogos e, mesmo atuando como defesa-central, marcou 19 golos.

Van der Gaag terminou a carreira de jogador em 2007, no Al Nassr, iniciando ainda nesse ano a de treinador, como adjunto na equipa B do Marítimo. Em 2009, assumiu o comando da equipa principal, cargo que exerceu durante sensivelmente um ano.

Passou ainda pelo Belenenses, os cipriotas do Ermis Aradippou e os neerlandeses do FC Eindhoven, do Excelsior e do NAC Breda, antes de ter assumido a equipa B do Ajax e, posteriormente, se ter tornado num dos adjuntos de Erik ten Hag no emblema de Amesterdão e no Manchester United.

A sua última experiência como treinador aconteceu na temporada 2025/2026, nos suíços do FC Zurique, de onde saiu em outubro do ano passado.

Aos 54 anos, Mitchell van der Gaag está perto de suceder a Miguel Moita no banco do Marítimo, clube que regressa à Liga na próxima época, depois de se ter sagrado campeão do segundo escalão do futebol português.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências