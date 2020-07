Na antevisão da partida frente ao Santa Clara, José Gomes deixou elogios aos açorianos, uma equipa que «tem feito jogos muitíssimos bons» desde a retoma da Liga.

«Temos de estar focados e ser muito rigorosos na interpretação do plano de jogo para podermos vencer o Santa Clara, que é uma equipa que já não está na luta da descida nem na luta dos lugares europeus e está a jogar de uma forma descontraída, sem pressão e que tem feito jogos muitíssimos bons», disse, em conferência de imprensa.



Os madeirenses vão jogar na Cidade do Futebol depois de vencerem o Benfica por 2-0, na partida que resultou na saída de Bruno Lage do comando técnico das águias. No entanto, o treinador do Marítimo deixou um alerta.

«Temos de estar focados e não pensar que, por já termos feito isto, as coisas vão acontecer naturalmente e que os pontos vão cair no nosso bolso. Temos que lutar muito para que os pontos fiquem connosco e não podemos pensar que, por ganharmos ao Benfica, com o Santa Clara vai ser tudo fácil. As coisas não funcionam assim», avisou.

Os insulares encontram-se em 12.º na tabela, mas apenas a quatro pontos do primeiro lugar abaixo da linha de água. A situação ainda «não é confortável», segundo José Gomes.

«Não me sinto mais confortável. Estou muito confiante, mas não estou mais confortável e não estou mais confiante agora do que estava no início da retoma nem do que estava antes do jogo com o Benfica. Estarei confortável quando, matematicamente, estiver na posição que garanta o que nós queremos», admitiu.

Marítimo e Santa Clara defrontam-se esta sexta-feira na Cidade do Futebol em Caxias, pelas 19h15.