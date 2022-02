Pedro Guerreiro, treinador adjunto do Estoril, rendeu Bruno Pinheiro, infetado com covid-19, no comando da equipa que empatou este sábado com o Marítimo no Estádio dos Barreiros e, no final, fez a análise ao jogo:

[Resultado melhor do que a exibição?]

- Sem dúvida. Conquistámos um ponto num campo extremamente difícil, pelas condições atmosféricas, pelo relvado, pela qualidade do adversário acima de tudo, que está em crescendo. Por isso, foi um ponto conquistado num campo difícil, e face às circunstâncias do jogo, acabamos por sair daqui satisfeitos, embora reconhecendo que já tivemos uma regularidade exibicional que é a nossa imagem de marca e que não temos conseguido manter. Mas estamos satisfeitos com a posição do Estoril à 21.ª jornada, porque se no início do ano nos tivessem perguntado, acho que todos nós assinaríamos. Nem sempre dá para ir pelo saber, pela qualidade de jogo, fomos pelo querer, que também é uma imagem de marca deste grupo.»

[Qual a explicação para uma exibição tão fraca, tendo em conta o que o Estoril já mostrou neste campeonato?]

- Não acho que o Estoril tenha feito uma exibição fraca. Acho que o adversário tem mérito, é uma equipa que está em franca recuperação, que já esteve nos lugares de despromoção e por isso sabe o quanto é difícil sair de lá, está galvanizado. Mas considero que o Estoril, nos primeiros 20 minutos, teve até um ligeiro ascendente. Na segunda parte, claramente o Marítimo entrou melhor, e com a expulsão ficámos arredados de eventualmente podermos discutir a vitória. Mas não considero que a exibição do Estoril tenha sido fraca.