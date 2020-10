O FC Porto anunciou a contratação de Nanu, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Segundo os dragões, o lateral/extremo chegou do Marítimo por uma verba abaixo dos quatro milhões de euros e assinou até 2025. De resto, o internacional guineense esteve em destaque no último encontro entre os insulares e os dragões, tendo marcado um golaço.



«Não há palavras para descrever este momento. É um momento de grande felicidade, por poder realizar um sonho, mas é um sonho que quero viver. Quero agradecer por esta oportunidade que me deram e tenho a certeza que a vou agarrar com unhas dentes. Quero dar muitas alegrias ao FC Porto, a ganhar títulos e a ajudar ao máximo dentro e fora do campo», referiu, citado pelo site do clube.



O jogador de 26 anos, que fez a formação no Taboeira e no Beira-Mar, com uma passagem pelo Benfica, representava o Marítimo desde 2015/16. Na última época, Nanu impôs-se em definitivo na equipa insular, tendo disputado 35 jogos e apontado dois golos.



Nanu torna-se assim no sétimo reforço dos campeões nacionais depois de Carraça, Cláudio Ramos, Zaidu, Taremi, Evanilson e Toni Martínez.

As primeiras palavras de Nanu como jogador do FC Porto: