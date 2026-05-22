O Marítimo anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Noah Madsen. O defesa dinamarquês prolonga o vínculo com a formação madeirense até 2027.

No clube desde 2021 e com 125 jogos realizados, Noah Madsen foi peça fundamental na conquista do título da II Liga, ao contabilizar 29 jogos e um golo, e prepara-se para a estreia no topo do futebol português.

Em declarações aos meios do Marítimo, o central mostrou-se feliz pela renovação.

«Estou muito feliz com a renovação. Este clube é muito importante para mim e, agora que demos um passo tão difícil rumo à Primeira Liga, também quero fazer parte desse caminho. Por isso, estou mesmo muito contente. Este clube é como uma segunda família para mim e este é um momento muito feliz na minha vida», pode ler-se, no comunicado do emblema madeirense.