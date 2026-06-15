O Marítimo anunciou esta segunda-feira a contratação de Mitchel van der Gaag para o comando técnico dos insulares para a próxima temporada, conforme foi noticiado pelo Maisfutebol.

Este é um regresso do técnico neerlandês aos verde-rubros, clube que representou enquanto jogador entre 2002 e 2006, período durante o qual disputou 174 jogos tendo apontado 19 golos.

Mais tarde, como treinador, entre 2007 e 2011

Passou ainda pelo Belenenses, os cipriotas do Ermis Aradippou e os neerlandeses do FC Eindhoven, do Excelsior e do NAC Breda, antes de ter assumido a equipa B do Ajax, e depois, enquanto adjunto de Erik ten Hag no emblema de Amesterdão e no Manchester United.

Na última temporada o treinador de 54 anos este durante nove jogos ao serviço dos suíços do Zurique.

Van der Gaag assume assim o cargo de treinador numa época que marca também o regresso do Marítimo à primeira divisão do futebol português, depois de três temporadas no segundo escalão.