Depois de ter revelado que estava perto de rumar ao Tondela, Bebeto foi mesmo oficializado como reforço dos beirões.



O lateral-direito não chegou a acordo com o Marítimo para renovar contrato e assinou por dois anos com o Tondela. O defesa de 30 anos deixa assim o emblema insular depois de três épocas, nas quais fez 95 jogos.

Bebeto junta-se desta forma a Salvador Agra, Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau e Naoufel Khacef no lote dos reforços à ordens de Pako Ayestarán, integrando o treino da manhã desta terçla-feira no Complexo do Estádio João Cardoso.