Nicolás Otamendi recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos do Benfica pelos erros acumulados nos primeiros meses com a camisola encarnada. Nesta segunda-feira, o internacional argentino fez um mau passe que originou o golo do Marítimo, antes da reviravolta da equipa de Jorge Jesus (1-2).



«Desculpa e Obrigado são as palavras que levo no final deste jogo. Desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início, e obrigado...obrigado aos meus companheiros que estão sempre comigo e me apoiaram do primeiro ao último minuto», escreveu Otamendi, concluíndo: «Vou trabalhar ainda mais para melhorar!»



A publicação de Nicolás Otamendi no Twitter:







O erro de Otamendi que originou o golo do Marítimo: