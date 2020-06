O Sporting e o Marítimo são os clubes da liga portuguesa, desde a época 2017/2018, com maior percentagem de sucesso na marcação de penáltis, de acordo com um relatório estatístico do Observatório do Futebol (CIES), divulgado esta segunda-feira.

Lisboetas e insulares têm 100 por cento de aproveitamento, com destaque para os leões, que não desperdiçaram todas as 28 tentativas, ao passo que o Marítimo converteu as oito de que dispôs. Por outro lado, Benfica (67,9 por cento), FC Porto (66,7) e Boavista (41,7) foram os clubes que menos beneficiaram do total de castigos máximos de que dispuseram.

O Sporting e o Benfica, com 28 penáltis cada, foram os clubes com maior número de tentativas, uma a cada 299 minutos. Marítimo e Moreirense, com oito cada, os que menos penáltis tiveram a favor.

A análise contempla um total de 93 jogos na I Liga portuguesa, referentes às épocas 2017/2018, 2018/2019 e às 25 primeiras jornadas de 2019/2020. Em Portugal, foram analisados os dados de penáltis dos 14 clubes que competiram no principal campeonato.

I Liga é a terceira mais eficaz da marca dos 11 metros

De acordo com o mesmo estudo do CIES, a partir de dados da InStat, a I Liga portuguesa é, desde 2017/2018, a sétima entre os 35 campeonatos analisados que mais rapidamente tem um penálti assinalado: um a cada 261 minutos. No topo da lista está a Polónia, com um penálti a cada 230 minutos. No lado oposto, a liga norueguesa precisa de 389 minutos para ter uma grande penalidade.

Por outro lado, a percentagem de sucesso na conversão desses penáltis é de 80,3 em Portugal, a terceira melhor, a par da Grécia. Só na Croácia (81,9 por cento) e na Holanda (81,7) é que o aproveitamento foi melhor nas últimas três épocas.