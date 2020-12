Petit, treinador do Belenenses, em declarações no estádio do Marítimo, após a derrota por 1-0, em jogo da décima jornada da Liga:

«Todos os golos custam, mas a acabar o jogo e a jogar com menos um é claro que custa mais. Para aquilo que foi o jogo é um resultado injusto, as primeiras oportunidades são nossas e o primeiro remate do Marítimo foi já aos 39 minutos, num lance de bola parada, do Zainadine. Tivemos a oportunidade do Miguel, a do Varela, e mais duas ou três que podíamos ter definido melhor. Na segunda parte tivemos a infelicidade do Krystiuk ter levado o segundo amarelo e termos de jogar com dez jogadores.»