Vasco Seabra quer um Marítimo no limite, frente ao Estoril, pois entende que dessa forma a sua equipa será sempre difícil de bater.

«Temos de dar tudo e estar no nosso limite, porque no nosso limite somos muito difíceis de bater», disse o técnico, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 21.ª jornada da Liga, citado pela agência Lusa.

O Estoril somou apenas um ponto nas últimas cinco jornadas, mas Seabra lembra que o adversário «tem sido elogiado ao longo da época», e destacou uma equipa «muito forte na primeira fase de construção», e que depois «acelera nos momentos em que consegue bater a primeira zona de pressão».

A equipa de Bruno Pinheiro contratou Jordan Mboula (Maiorca) e Raúl Silva (Sp. Braga), para além de ter feito regressar Lucho Veja, que estava cedido ao Alcorcón, mas o treinador do Marítimo acredita que a formação da Linha de Cascais «manterá o padrão e aquilo que são as suas dinâmicas». «Acrescentou alguns jogadores, mas acreditamos que em termos de perfil se vai manter idêntica”, reforçou.

Já relativamente ao Marítimo, que não contratou qualquer jogador no mercado de inverno, Vasco Seabra diz sentir que o grupo «é capaz de dar resposta, competir e crescer».

«Se aparecesse alguma situação que fosse positiva estaríamos disponíveis para falar sobre ela, se não aparecesse sabíamos que tínhamos gente capaz de nos dar garantias em relação aquilo que nós queríamos fazer», acrescentou.

O Marítimo recebe o Estoril no próximo sábado, pelas 15h30.