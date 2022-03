Em vésperas do encontro da 27.ª jornada da Liga, Vasco Seabra disse acreditar que o Marítimo pode «quebrar» o ciclo de bons resultados do Gil Vicente.



«Aquilo que sentimos enquanto Marítimo é que temos de ser altamente capazes para percebermos que vamos defrontar uma equipa que está serena e confiante, mas que ao mesmo tempo vem de uma sequência tão grande [de bons resultados] que nós sentimos que a qualquer momento vamos poder quebrá-la», afirmou em conferência de imprensa.



O treinador de 38 anos prevê que o encontro terá duas equipas «com uma vontade muito grande de jogar para ganhar», sejam os insulares para regressarem aos triunfos ou o Gil com a hipótese de poder chegar ao quarto lugar de forma provisória.

«Não somos uma equipa que nos escondemos do jogo, nem de ficar na expectativa, somos uma equipa de pressionar, de querer ter a bola. Do outro lado, sentimos que vai ter exatamente o mesmo padrão, por isso, sentimos que vai ser um jogo muito dividido», destacou.



De resto, Vasco Seabra teceu elogios ao emblema de Barcelos, uma «das melhores equipas do campeonato, com dimensão coletiva, que procura sempre muito a posse e desbloquear a primeira fase», sendo, igualmente, muito agressiva no último terço.

Sobre Ricardo Soares, técnico da formação que ainda não conheceu o sabor da derrota em 2022, Vasco Seabra disse que se trata de «um excelente treinador», e que do outro lado estará «uma equipa completa».

Já em relação a uma possível alteração tática diante dos galos, o treinador maritimista sublinhou que quer deixar o colega de profissão «na dúvida», mas acabou por afirmar que a utilização de dois avançados «acaba por fixar mais a linha defensiva do adversário».

«Independentemente da forma de jogar, sabemos que vamos querer dar uma resposta com mais critério do que aquilo que demos no último jogo e voltarmos a focarmo-nos naquilo que são os nossos comportamentos e as nossas tarefas», concluiu.

O Gil-Marítimo está marcado para este domingo, às 15h30, em Barcelos.