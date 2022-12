José Gomes foi apresentado nesta quinta-feira como novo treinador do Marítimo e deixou mensagem de confiança no plantel de que dispõe, apesar de assumir a dificuldade da situação do clube.

«É extraordinariamente prestigiante estar aqui, mesmo sabendo da realidade, porque não podemos fugir dela. Vai ser duro e difícil, mas pela análise que fizemos em relação ao plantel, e disse-o aos jogadores: há qualidade suficiente para revertermos esta situação», afirmou o técnico, que regressa ao emblema insular após ter orientado a equipa na temporada 2019/20.

José Gomes é o terceiro treinador do Marítimo na presente temporada, depois de João Henriques e Vasco Seabra, e pega na equipa que ocupa o penúltimo lugar da Liga.

O treinador acredita que a solução para alavancar o Marítimo está nos jogadores que já integram o plantel, apesar de admitir mais algumas entradas.

«A realidade é que independentemente dos ajustes que possam ser feitos e aqueles que estão a ser feitos no plantel, a solução está nestes jogadores. Podemos ter o reforço de um, dois ou três, mas o grande núcleo de força está neles», frisou, revelando que foi a análise às valências da equipa que o motivaram a aceitar o desafio.

Recorde-se que no período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.

Leo Andrade, Joel Sonora, Clésio Baúque, Miguel Sousa, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal estão na lista, sendo os dois últimos cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e Vitória de Guimarães, respetivamente.