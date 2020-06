O treinador do Marítimo, José Gomes, não espera facilidades ante o Benfica e encara o duelo como uma «final» pelo que resta disputar na I Liga portuguesa de futebol.

Insulares e águias apenas venceram um dos últimos sete jogos, mas não é um Benfica debilitado que o técnico dos leões da Madeira espera encontrar a partir das 18 horas de segunda-feira, no Funchal.

«O que dá confiança às equipas são as vitórias. Às equipas, ao processo, aos treinadores, aos clubes e, a esse nível, não estão a um nível de grande confiança. Agora, seria um erro terrível se pensássemos que o Benfica, por vir de um momento menos conseguido, estará fragilizado e será um adversário fácil, porque não é verdade», sublinhou Gomes, em conferência de imprensa de antevisão, este domingo.

O Marítimo vem de um desaire por 3-2 em Portimão, que colocou a equipa verde-rubra com apenas quatro pontos de vantagem para a zona de descida, mas José Gomes não olha para a diminuição dessa distância. Olha, sim, para o futuro e a importância individual de cada jogo a disputar.

«À medida que as jornadas vão passando, cada jogo vai tendo uma importância acrescida. Depois, a retoma tem trazido mais surpresas do que o habitual, mas se olharmos ao calendário de todas as equipas na luta pela manutenção, ainda está muita coisa para acontecer. Tem de ser encarado como uma final e como se dependêssemos deste jogo para atingirmos os nossos objetivos, mas sabemos que não é, atendendo ao que falta jogar», expôs José Gomes.

O Marítimo-Benfica realiza-se a partir das 18 horas, nos Barreiros. Jorge Sousa é o árbitro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.