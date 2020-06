José Gomes defendeu que o Marítimo está preparado para um FC Porto «muito forte e agressivo» e espera fazer um jogo positivo no Dragão, esta quarta-feira.



«O que esperamos é um FC Porto muito forte e agressivo, à procura de provocar erros no nosso processo ofensivo. Os jogadores responderam muito bem e trabalharam muito bem e, amanhã [quarta-feira], vamos ver se foi só aparentemente que ultrapassaram esta questão. Sinto que a equipa está bem, está preparada e que vai fazer um jogo positivo no [Estádio do] Dragão», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico insular retribuiu os elogios de Sérgio Conceição, considerando-o o responsável pela conquista do campeonato em 2017/18.

«A razão que levou, na chegada do Sérgio Conceição ao FC Porto, a transformar, naquela época [2017/18], comparativamente entre os três grandes, talvez a equipa menos forte a ser campeã foi a agressividade competitiva. Isso é uma constante. Isso sabemos que vamos encontrar», lembrou.



José Gomes rejeita um FC Porto debilitado pela derrota em Famalicão, na retoma da Liga.

«Seria um erro tremendo pensar que vamos encontrar um adversário debilitado. Já estaríamos a entrar em desvantagem se pensássemos assim. Sabemos como é o FC Porto na sua máxima força e foi atendendo a essas características que nos preparamos», alertou.



FC Porto-Marítimo está agendado para as 21h30 desta quinta-feira e terá arbitragem de Tiago Martins.